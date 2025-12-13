Бибосынов сотворил камбэк с нокдауном и выиграл золото ЧМ по боксу

В финале весовой категории до 54 килограммов он победил россиянина Вячеслава Рогозина. При этом Бибосынов проиграл первый раунд, но впоследствии переломил ход поединка и одержал волевую победу со счётом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде.