Бибосынов сотворил камбэк с нокдауном и выиграл золото ЧМ по боксу

В финале весовой категории до 54 килограммов он победил россиянина Вячеслава Рогозина. При этом Бибосынов проиграл первый раунд, но впоследствии переломил ход поединка и одержал волевую победу со счётом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде.
До этого Бибосынов был чемпионом мира 2021 года. Также в его коллекции значится бронза Олимпийских игр (2020).
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.