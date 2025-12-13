Ричмонд
Бибосынов сотворил камбэк с нокдауном и выиграл золото ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов выиграл золотую медаль чемпионата мира 2025 года от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В финале весовой категории до 54 килограммов он победил россиянина Вячеслава Рогозина. При этом Бибосынов проиграл первый раунд, но впоследствии переломил ход поединка и одержал волевую победу со счётом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде.

До этого Бибосынов был чемпионом мира 2021 года. Также в его коллекции значится бронза Олимпийских игр (2020).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.