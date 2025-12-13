«Кошмар узбекских боксёров» из Казахстана с разгромом завоевал золото чемпионата мира

В финале весовой категории до 57 килограммов он выиграл у Хусравхона Рахимова из Таджикистана со счётом 5:0.
Отметим, что Асылкулов также удачно выступает в боях с представителями Узбекистана, за что получил прозвище «кошмар узбекских боксёров». В 2023 году он нанёс поражение олимпийскому чемпиону Абдумалику Халокову на Кубке Странджа.
Ранее первое золото Казахстану на ЧМ в Дубае принёс Сакен Бибосынов (54 кг), сотворивший камбэк с нокдауном.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.