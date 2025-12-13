«Кошмар узбекских боксёров» из Казахстана с разгромом завоевал золото чемпионата мира

Отметим, что Асылкулов также удачно выступает в боях с представителями Узбекистана, за что получил прозвище «кошмар узбекских боксёров». В 2023 году он нанёс поражение олимпийскому чемпиону Абдумалику Халокову на Кубке Странджа.