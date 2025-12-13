Разгром принёс Узбекистану золото ЧМ по боксу с участием Казахстана

В финале весовой категории до 67 килограммов ему противостоял россиянин Евгений Кооль, у которого он выиграл со счётом 5:0.
Муйдинхужаев ранее выигрывал чемпионаты мира 2023 и 2005 (от World Boxing) годов. Также он является победителем Олимпийских игр-2024.
Ранее для Узбекистана золото выиграл Хасанбой Дусматов (51 кг), а вот поединок Абдумалика Халокова (60 кг) обернулся сенсацией.
Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.