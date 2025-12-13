Ричмонд
Атаев стал двукратным чемпионом мира по боксу

ДУБАЙ, 13 дек — РИА Новости. Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

Источник: Спорт РИА Новости

В поединке в весовой категории до 86 кг Атаев одолел Алексея Алферова из Белоруссии. Россиянин стал двукратным чемпионом мира — на его счету также золото мирового первенства 2023 года.

Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.