Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей из 13 возможных на чемпионате мира, который проходил в Дубае.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: ТАСС

В 13 весовых категориях в решающие поединки вышли 12 россиян. Победы в финальных боях одержали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бизамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 95 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Серебряные медали получили Эдмонд Худоян (до 48 кг), Байр Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг).

Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян (до 57 кг). Ему досталась бронзовая награда.

Гаджимагомедов стал первым отечественным боксером, завоевавшим три золотые медали на чемпионатах мира. Ранее он побеждал в 2019 и 2023 годах.

Общий призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет рекордные $8,32 млн. Победители чемпионата мира получат по $300 тыс., а за второе и третье место — $150 тыс. и $75 тыс. соответственно. Российские спортсмены выступали на турнире со своим флагом и гимном.

IBA еще в 2023 году лишилась признания Международного олимпийского комитета (МОК). World Boxing, ее конкурент, в марте получила право провести олимпийский турнир по боксу в 2028 году.

