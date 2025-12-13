Казахстан обошёл Узбекистан в медальном зачёте ЧМ-2025 по боксу

Чемпионат мира проходил с 4 по 13 декабря. За победу предусмотрено вознаграждение в размере 300 тысяч долларов, серебряные призёры получат по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов выплатят по 10 тысяч.