Вадим Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL

Немков победил удушающим приемом в первом раунде.
Немков к бою подходил на серии из четырех побед. Феррейра в прошлом поединке уступил Фрэнсису Нганну техническим нокаутом.
Лучший тяж России или переоцененный любимчик Федора? Насколько реально силен Немков.
