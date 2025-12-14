«Никогда не принимал допинг». Алимханулы узнал возможную причину скандала

Спортсмен из США допустил, что 32-летний уроженец Жыланды мог всего лишь заразиться через пищевые добавки, а не преднамеренно употреблять запрещенные вещества.
Гарсия привёл в пример собственный опыт:
«Думаю, я могу рассказать об этом лучше, чем кто-либо, потому что я сам сдавал положительную допинг-пробу. При этом я никогда в жизни не принимал допинг. Существует проблема с заражением пищевых добавок. Не знаю, тот ли это случай, но я уверен, что то же самое было с Сабриэлем Матиасом. Остарин — одна из самых популярных некачественных добавок», — сказал Гарсия в эфире шоу InsideRing.
Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) казахстанец находился в шаге от самого значимого поединка в своей профессиональной карьере — объединительного боя за чемпионские пояса с обладателем титула WBA в среднем весе Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 КО). Жанибек, в свою очередь, должен был поставить на кон титулы IBF и WBO. Однако долгожданное противостояние сорвалось: Алимханулы не сумел пройти допинг-контроль и был оперативно исключён из карда вечера.
В результате кубинский чемпион всё же провёл бой, выйдя на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36−5, 34 КО), который в срочном порядке заменил казахстанца. По итогам поединка Лара одержал победу единогласным решением судей.