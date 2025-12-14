«Никогда не принимал допинг». Алимханулы узнал возможную причину скандала

«Думаю, я могу рассказать об этом лучше, чем кто-либо, потому что я сам сдавал положительную допинг-пробу. При этом я никогда в жизни не принимал допинг. Существует проблема с заражением пищевых добавок. Не знаю, тот ли это случай, но я уверен, что то же самое было с Сабриэлем Матиасом. Остарин — одна из самых популярных некачественных добавок», — сказал Гарсия в эфире шоу InsideRing.