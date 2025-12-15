Ричмонд
Российский боксёр сделал громкое заявление о поражении Бибосынову в финале ЧМ

Российский боксёр Вячеслав Рогозин сделал заявление о поражении представителю сборной Казахстана Сакену Бибосынову в финале чемпионата мира-2026 IBA, который прошёл в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

«Я для себя главное знал, что выиграл. Поэтому поднимал руки вверх, давал всем понять, что я победил. Соперник тоже, похоже, чувствовал, что проиграл, потому что, когда побеждаешь на чемпионате мира, ты вряд ли будешь стоять, смотреть в пол и ждать объявления. Я видел, что настрой был против меня, но я всё всем доказал. Для себя в первую очередь, для своих родных, для своего тренера. Главное, мы знаем, кто сильнейший, будем дальше работать», — заявил Рогозин в интервью «Чемпионату».

Напомним, спортсмены встретились на ринге в рамках решающего поединка в весовой категории до 54 килограммов. При этом Бибосынов уступил в первом раунде, но сумел переломить ход поединка и добиться волевой победы со счётом 5:2, отправив соперника в нокдаун во втором раунде и завоевав золото.

До этого Бибосынов был чемпионом мира 2021 года. Также в его коллекции значится бронза Олимпийских игр (2020).