Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул

Жеронимо Дос Сантос погиб в результате несчастного случая. По информации источника Спортса«», боец утонул. Ему было 45 лет.

Источник: Спортс"

За карьеру в MMA Дос Сантос встречался с Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Адамом Богатыревым, Олегом Поповым, Иваном штыковым и другими российскими бойцами и выступал в ACA, RCC, Rizin, PFL и других лигах. Профессиональный рекорд — 44−25.

В апреле на турнире Bare Knuckle FC 71 в первом раунде Дос Сантос нокаутировал Алексея Олейника.

