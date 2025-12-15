Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул

За карьеру в MMA Дос Сантос встречался с Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Адамом Богатыревым, Олегом Поповым, Иваном штыковым и другими российскими бойцами и выступал в ACA, RCC, Rizin, PFL и других лигах. Профессиональный рекорд — 44−25.
В апреле на турнире Bare Knuckle FC 71 в первом раунде Дос Сантос нокаутировал Алексея Олейника.
Дацик и его соперник полминуты орали друг другу в лицо — стердауна лучше вы не видели.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше