Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ

«Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета. И конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачете», — говорится в послании.