Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил российских боксеров с золотыми медалями на ЧМ

Путин поздравил боксеров Шумкова, Попова и Сурова с золотыми медалями на ЧМ.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира в Дубае, отметив их сильный и волевой характер, а также мастерство и подготовку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета. И конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачете», — говорится в послании.

Президент пожелал спортсменам новых достижений и всего самого доброго.