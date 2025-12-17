«Больше нечего доказывать». Непобедимый Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в 38 лет. Он уходит непобежденным: 42 победы (31 нокаут) и уникальное достижение — звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях. Правда, один пояс у него отобрали не по спортивному принципу.
«Ухожу великим»
О решении завершить выступления Кроуфорд сообщил в соцсетях. В посте он сформулировал свою позицию коротко: «Ухожу великим, больше нечего доказывать».
Теренс также продемонстрировал свои многочисленные пояса и добавил: «Что я еще могу сказать?».
Кроуфорд дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и завершил путь без единого поражения — с рекордом 42−0. В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии журнала The Ring американец занимает первое место.
Трижды абсолютный чемпион
Бой против мексиканца Сауля Альвареса стал последним в карьере Теренса. 13 сентября он победил Канело единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Эта победа позволила Кроуфорду войти в историю как первому боксеру, ставшему абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях: в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в полусреднем весе (до 66,7 кг), во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Ранее американец также становился чемпионом мира в легком (до 61,2 кг) и первом среднем весах (до 69,9 кг), что окончательно закрепило за ним статус одного из самых универсальных боксеров своего времени.
WBC отнял один пояс
Правда, не обошлось без скандала. В начале декабря Всемирный боксерский совет (WBC) лишил Кроуфорда своего пояса во втором среднем весе. Причиной стала неуплата обязательных комиссионных взносов за два последних поединка.
По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, за бой против Альвареса Теренс заработал около 50 миллионов долларов и должен был выплатить 0,6 процента гонорара — порядка 300 тысяч долларов — за санкционирование поединка. Несмотря на предоставленные отсрочки, требование выполнено не было, после чего титул был объявлен вакантным.
Такая политика WBC и решение Сулеймана лишить пояса взбесили Кроуфорда: «Я вижу, Маурисио, тебе есть что сказать о моей неуплате за санкционные сборы, верно? Никто не будет мне говорить, перед кем я должен извиняться. За кого ты меня принимаешь? Иди к черту с этими разговорами».
Теренс не единственный, у кого отобрали пояс из-за отказа платить взнос. В 2015 году чемпион мира по версии WBC в среднем весе Мигель Котто отказался отдавать 300 тысяч долларов, из-за чего остался без титула перед поединком против Альвареса.
Тем не менее Кроуфорд уходит с ринга непобежденным и в статусе одного из величайших боксеров современности. Его карьера — редкий пример абсолютного спортивного доминирования.