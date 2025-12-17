Громкой сенсацией обернулся бой казаха после поражения на ЧМ-2025

Поражение стало неожиданным с учётом достижений Танатхана на международной арене. Он является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года, а также победителем Азиатских игр 2022 года. В то же время сезон-2025 складывается для него непросто. На чемпионате мира от World Boxing, прошедшем в сентябре в Ливерпуле, Тохтарбек остановился на стадии ⅛ финала, где уступил казахстанцу Нурбеку Оралбаю решением судей. В следующем круге сам Оралбай проиграл узбекистанцу Жавохиру Умматалиеву единогласным решением.