Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу

Волков победил по количеству набранных очков.
Волков — о схватке с Гончаровым: «В UFC сказали, что можно. Все достаточно быстро согласовали».
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган — Аспиналл».
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.Читать дальше