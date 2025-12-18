Ричмонд
Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу

В рамках турнира ACBJJ 20, состоявшегося в Москве в ночь на 18 декабря, второй номер тяжелого дивизиона UFC Александр Волков провел схватку по бразильскому джиу-джитсу с чемпионом ACA Евгением Гончаровым.

Источник: Спортс"

Волков победил по количеству набранных очков.

Волков — о схватке с Гончаровым: «В UFC сказали, что можно. Все достаточно быстро согласовали».

Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган — Аспиналл».

