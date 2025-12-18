Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста. Его лишили титула

PFL уже сообщила, что лишила Хайбулаева титула: "PFL была уведомлена Антидопинговым агентством США о том, что Мовлид Хайбулаев сдал положительный тест на запрещенное вещество после боя в финале Гран-при полулегковесов. В соответствии с правилами и регламентом PFL, Хайбулаев дисквалифицирован и лишается статуса чемпиона PFL.