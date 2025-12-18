Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чейл Соннен: «Не хотел бы, чтобы опурию лишали пояса, я на его стороне. Но UFC придется так поступить»

Чейл Соннен считает, что UFC придется лишить чемпиона в легком весе Илию Топурию титула.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Если хотим проявить снисходительность к неоспоримому чемпиону, то в случае, если у него травмы или болезнь. Но в ситуации Топурии… Он должен лишиться титула. Не хотел бы, чтобы его лишали пояса. Я на его стороне. Но UFC придется так поступить», — сказал Соннен.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше