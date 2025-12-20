Джошуа нокаутировал Джейка Пола лишь в шестом раунде. Экс-чемпион мира будто жалел блогера

36-летний Энтони Джошуа провел за карьеру 32 поединка, зафиксировав 28 побед и 4 поражения. Первый титул чемпиона мира по версии IBF он завоевал в 2016 году, нокаутировав Чарльза Мартина. Мировая известность пришла к нему год спустя после досрочной победы над Владимиром Кличко в одиннадцатом раунде, которая добавила к его коллекции пояса WBA и IBO. Тем не менее, удерживать чемпионские титулы долго Джошуа не удавалось: в 2019 году он неожиданно проиграл нокаутом Энди Руису (хотя взял реванш через полгода), а в 2021 и 2022 годах уступил украинцу Александру Усику. В своем последнем на данный момент бою в сентябре 2024 года Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа в бою за вакантный титул IBF.