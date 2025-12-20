Джошуа нокаутировал Джейка Пола лишь в шестом раунде. Экс-чемпион мира будто жалел блогера

Утром 20 декабря в Майами состоялся боксерский вечер организации Most Valuable Promotions, в главном событии которого блогер Джейк Пол встретился с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа в тяжелом весе.
Джейку Полу 28 лет. Свой путь в публичном пространстве он начал с ведения блога на YouTube, а затем успешно перешел в профессиональный бокс. На данный момент его профессиональный рекорд составляет 13 боев, из которых он выиграл 12, потерпев одно поражение. Единственная неудача случилась в поединке с Томми Фьюри, младшим братом знаменитого Тайсона Фьюри, где судьи отдали победу последнему раздельным решением после восьми раундов. Однако после этого Джейк Пол одержал шесть побед подряд, включая единогласные решения в боях с такими ветеранами, как Майк Тайсон и Хулио Сесар Чавес-младший.
36-летний Энтони Джошуа провел за карьеру 32 поединка, зафиксировав 28 побед и 4 поражения. Первый титул чемпиона мира по версии IBF он завоевал в 2016 году, нокаутировав Чарльза Мартина. Мировая известность пришла к нему год спустя после досрочной победы над Владимиром Кличко в одиннадцатом раунде, которая добавила к его коллекции пояса WBA и IBO. Тем не менее, удерживать чемпионские титулы долго Джошуа не удавалось: в 2019 году он неожиданно проиграл нокаутом Энди Руису (хотя взял реванш через полгода), а в 2021 и 2022 годах уступил украинцу Александру Усику. В своем последнем на данный момент бою в сентябре 2024 года Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа в бою за вакантный титул IBF.
Примечательно, что на взвешивании перед боем с Полом Джошуа показал 110,4 кг, в то время как его оппонент был почти на 12 кг легче (98,25 кг), хотя лимит по регламенту составлял 111,1 кг. Чтобы дать блогеру Джейку Полу больше шансов избежать мощных атак Джошуа, организаторы увеличили площадь ринга. Его сторона выросла с 6,1 до 6,7 метра, что на 21% больше стандарта. Энтони Джошуа не стал возражать против такого изменения. Прошлый бой Энтони против непрофессионального боксера закончился нокаутом во втором раунде, когда Джошуа расправился с Фрэнсисом Нганну.
Первый раунд начался с постоянного давления от Джошуа. Пол выглядел ощутимо меньше, он много передвигался, стараясь держать дистанцию — именно для этого и увеличили площадь ринга. Британец никуда не спешил. Он почти не выбрасывал ударов, даже когда Пол оказывался на подходящей дистанции. В первом отрезке Энтони попал по сопернику не больше трех раз, но Джейк сделал еще меньше, пару раз попытавшись войти в клинч.
Во второй трехминутке Джошуа начал действовать активнее, поддавливая Пола и нанося больше ударов. В конце раунда Энтони попробовал забить Джейка в углу ринга, но не хватило времени. В третьем отрезке Пол стал работать увереннее. Он чаще работал в клинче и даже доносил точные удары. Джошуа был совсем не агрессивен — он не пытался поскорее закончить бой и работал очень пассивно.
В начале четвертого отрезка Пол слегка потряс Джошуа, который вообще не думал о том, что нужно заканчивать поединок. В конце трехминутки британец попал блогеру в пах коленом — вернее, сам Пол нарвался на выставленное колено соперника. А в пятом раунде Джошуа начал действовать агрессивнее, нанося больше ударов, которые были не слишком точными. Несмотря на это, блогер все же оказался в нокдауне, но поднялся до окончания отсчета рефери. Вскоре Пол снова оказался на канвасе и еще раз встал. Победа Джошуа была вопросом времени, но Энтони будто тянул время, пытаясь позволить блогеру дотянуть до следующего раунда.
Полу банально не хватало дыхалки. Джошуа переигрывал его почти без ударов, но в шестом раунде Джейк упал после точного попадания от Энтони, и в этот раз рефери остановил поединок. Блогер дожил до шестого отрезка в поединке с одним из сильнейших тяжеловесов своего времени, но вопросы к легитимности результата у фанатов и экспертов точно будут. Слишком уж пассивно действовал Джошуа в бою с соперником меньше его габаритами и намного ниже уровнем.