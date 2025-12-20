Джейк Пол заявил, что сломал челюсть во время боя с Джошуа

«Спасибо моей семье. Этот спорт невероятно помог мне. Мне кажется, что моя челюсть сломана, кстати. Да, точно сломана. Бой был крутым, мне нравится это. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира. Не удивлен, что продержался шесть раундов. Честно, очень устал. Думаю, если бы я был лучше в плане кардио, все было бы интереснее. Джошуа невероятно выступил, он реально очень жестко бьет. Я старался сделать все, что мог», — сказал Пол в интервью на ринге после боя.