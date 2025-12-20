Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джошуа бросил вызов Фьюри: «Хватит болтать. Отложи телефон и снова надень боксерские перчатки»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа предложил Тайсону Фьюри провести поединок.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Я не могу дождаться, когда снова выйду в ринг в 2026 году. И если Тайсон Фьюри действительно настолько серьезен, как он о себе говорит, пусть отложит телефон и снова наденет боксерские перчатки. Пусть выйдет и подерется с бойцом, который принимает любой вызов.

Если ты и правда плохой парень, то выходи на бой со мной. Хватит болтать. Давай посмотрим, что скажут твои кулаки", — заявил Джошуа.

В ночь на 20 декабря Джошуа провел поединок против Джейка Пола. Бой состоялся в Майами и закончился досрочной победой Джошуа.

Фьюри в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring).

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа, сломав челюсть.