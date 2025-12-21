Решение по Алимханулы вызвало критику в боксёрском мире

— The Ring исключил Жанибека Алимханулы из своего рейтинга, и я считаю это вполне уместным. Но это, скорее, связано с его малой популярностью, чем с тем, что они поступают правильно. Если бы они поступали правильно, то наказывали бы всех жуликов, включая своего ведущего — Райана Гарсию. Вы не можете критиковать одного жулика и при этом поддерживать другого! Жанибек — читер не больше, чем Гарсия. Райан Гарсия превысил допустимую норму содержания остарина в организме в 60 раз! — заявил автор канала.