Ринат Фахретдинов покинул UFC. Ему не предложили новый контракт

Российский боец MMA Ринат Фахретдинов покинул UFC. Промоушен не предложил ему новый контракт, сообщает MMA Junkie.

В активе Фахретдинова в американском промоушене шесть побед и одна ничья.

В сентябре Фахретдинов провел нокаутировал в первом раунде Андреаса Густафссона. За профессиональную карьеру он выиграл 24 боя, потерпел одно поражение и закончил один бой вничью.

