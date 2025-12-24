Казахстанский боксёр взлетел в мировом рейтинге после нокаута за 82 секунды

Эта победа стала для Алишера седьмой в профессиональной карьере и позволила ему заметно продвинуться в рейтинге авторитетного международного портала BoxRec. В первом среднем весе Абдулалим поднялся сразу на 33 позиции — со 172-го на 139-е место. Отметим, что 24-летний боксёр выступает на профессиональном ринге лишь с июня прошлого года.