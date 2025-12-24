Ричмонд
Казахстанский боксёр взлетел в мировом рейтинге после нокаута за 82 секунды

Казахстанский профессиональный боксёр Алишер Абдулалим (7−0, 5 КО) значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге после уверенной победы на домашнем ринге, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Стремительный нокаут в Алматы

20 декабря Абдулалим выступил на вечере бокса в Алматы, где его соперником стал представитель Индии Рогит Раджа (4−3, 3 КО). Поединок продлился менее полутора минут: казахстанцу понадобилось всего 82 секунды, чтобы отправить оппонента в нокаут уже в первом раунде.

Эта победа стала для Алишера седьмой в профессиональной карьере и позволила ему заметно продвинуться в рейтинге авторитетного международного портала BoxRec. В первом среднем весе Абдулалим поднялся сразу на 33 позиции — со 172-го на 139-е место. Отметим, что 24-летний боксёр выступает на профессиональном ринге лишь с июня прошлого года.

Успехи других казахстанцев на турнире

На том же вечере бокса уверенную победу одержал ещё один представитель Казахстана — Илья Калинин. В бою с азербайджанцем Эльнуром Маммадовым Калинин отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, после чего дал ему возможность продолжить поединок. Во втором раунде Маммадов вновь оказался на настиле, и рефери принял решение остановить бой.

Также победу праздновал казахстанский суперсредневес Асанали Сатбаев. В четырёхраундовом поединке он выиграл единогласным решением судей у узбекистанца Султанмахмуда Тухтагулова. В заключительном раунде сопернику был отсчитан нокдаун. Несмотря на то что Сатбаев изначально рассчитывал завершить бой досрочно, оппонент сумел дотянуть до финального гонга, хотя преимущество хозяина ринга было очевидным.