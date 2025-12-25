Украинец Усик признан лучшим боксером планеты после ухода Кроуфорда

Номер один прошлого рейтинга, американец Теренс Кроуфорд, недавно завершил спортивную карьеру. В итоге на вершину списка поднялся украинский супертяжеловес Александр Усик.
В топ-5 попали двое россиян — Дмитрий Бивол (4-е место) и Артур Бетербиев (5).
Топ-10 лучших боксеров планеты по версии The Ring:
- Александр Усик (Украина)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Джесси Родригес (США)
- Дмитрий Бивол (Россия)
- Артур Бетербиев (Россия)
- Хунто Накатани (Япония)
- Шакур Стивенсон (США)
- Дэвид Бенавидес (США)
- Девин Хейни (США)
- Оскар Коллазо (США)