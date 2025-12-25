Ричмонд
Украинец Усик признан лучшим боксером планеты после ухода Кроуфорда

Авторитетный спортивный портал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров планеты вне зависимости от весовых категорий.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Номер один прошлого рейтинга, американец Теренс Кроуфорд, недавно завершил спортивную карьеру. В итоге на вершину списка поднялся украинский супертяжеловес Александр Усик.

В топ-5 попали двое россиян — Дмитрий Бивол (4-е место) и Артур Бетербиев (5).

Топ-10 лучших боксеров планеты по версии The Ring:

  1. Александр Усик (Украина)
  2. Наоя Иноуэ (Япония)
  3. Джесси Родригес (США)
  4. Дмитрий Бивол (Россия)
  5. Артур Бетербиев (Россия)
  6. Хунто Накатани (Япония)
  7. Шакур Стивенсон (США)
  8. Дэвид Бенавидес (США)
  9. Девин Хейни (США)
  10. Оскар Коллазо (США)