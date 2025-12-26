Джефф Монсон: «Считаю Овечкина спортсменом года. Он установил рекорд по голам за всю историю НХЛ, обойдя Гретцки. Забил уже более 900 шайб»

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент в активе россиянина 911 шайб.
"Спортсменом года, на мой взгляд, должен быть Александр Овечкин, который установил рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки.
А теперь он забил уже 900 голов — более 900 шайб. Он единственный игрок в истории НХЛ, которому удалось забросить столько шайб.
Поэтому я считаю его спортсменом года", — сказал Монсон.
