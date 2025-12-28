Усик объявил, с кем хочет подраться в 2026 году

«Я вернусь на ринг в следующем году. Хочу подраться с “Бронзовым бомбардировщиком”», — сказал Усик журналистам на вечере бокса в Саудовской Аравии.
«Бронзовый бомбардировщик» — прозвище Деонтея Уайлдера, которое тот получил после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2008.
Уайлдер имеет результат 44−4−1 за карьеру, но он проиграл четыре из шести своих последних боев.
В 2025 году Усик (24−0) выиграл у Дэниела Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Позднее Усик утратил один из поясов, отказавшись от поединкапротив Фабио Уордли.