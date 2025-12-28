«Дело было не в GGG». Абель Санчес раскрыл правду о разрыве с Головкиным

— У нас реально не было такой дискуссии. Это было больше денежное обсуждение. Мы не обсуждали, куда он пойдёт или как он это будет делать. Но если вы посмотрите на бои после этого, то ему чего-то не хватало. Посмотрите на его лицо после боёв. Он был весь в отметинах. У нас было великих 24 раунда с Канело, и посмотрите на его лицо — не было никаких отметин. А потом он провёл бой с молодым бойцом из Канады — и всё его лицо было в отметинах. Против Деревянченко — то же самое. Когда ты перестаёшь делать то, что ты делал, и то что удерживало тебя на вершине… Это должны были быть методические вещи, которые мы повторяли снова и снова. Они держали его на вершине, они препятствовали пропущенным ударам. Он больше не был суперменом.