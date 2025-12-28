«Геннадий сломал ему рёбра». Санчес о спаррингах GGG с Канело и Бенавидесом

"Головкин никогда не был жестоким бойцом в зале. Никогда! Он верил мне, когда я говорил, что нам нужно сделать наших спарринг-партнёров лучше, чтобы они сделали лучше нас. Он никогда не был жесток с кем-либо. Он никогда не пытался нокаутировать кого-то, даже если он и постоянно был близок к этому во время работы в зале, не считая Бенавидеса и Канело. Но он никогда не пытался действительно нанести кому-то урон. Я всегда хотел, чтобы он бил ребят ниже шеи.