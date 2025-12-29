Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ

По информации источника, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, водитель и еще двое человек, в понедельник утром въехал в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос-Ибадан. Джошуа, находившийся на заднем сидении, отделался незначительными травмами. Его сосед и еще один пассажир, сидевший рядом с водителем, скончались на месте.