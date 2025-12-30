Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Джошуа

«Это невообразимая потеря. Сина и Кевин (тренеры Джошуа, погибшие в аварии, — прим. “Ленты.ру”) были невероятными людьми. Не просто членами команды, но и друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, любимым, всем, кто знал их», — написал Усик. Он также пожелал Джошуа скорейшего восстановления и сил.