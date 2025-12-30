Джошуа проходит лечение в клинике в Нигерии после ДТП, пишут СМИ

Джошуа, находился на заднем сиденье. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера — Сина Гами и Латиф Айоделе. Гами являлся тренером по силовой и физической подготовке и участвовал в тренировочном процессе Джошуа перед боем с американским блогером Джейком Полом, а Айоделе был личным тренером боксера. Оба на момент аварии находились в передней части внедорожника и скончались на месте происшествия.