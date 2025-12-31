Установлена причина смертельного ДТП с участием Джошуа

Инцидент произошел в Нигерии 29 декабря. Командир полиции Бабатунде Акинбийи из Нигерийского корпуса по контролю и обеспечению соблюдения правил дорожного движения (TRACE) во вторник пояснил, что, согласно предварительным результатам расследования, автомобиль Lexus двигался по шоссе из Лагоса в Сагаму, когда у него «лопнула шина из-за превышения скорости», после чего он «потерял управление». Информацию полиции Нигерии передает Metro.
Напомним, в результате аварии погибли тренеры бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Кевин Латиф Айоделе и Сина Гами.
Гами был тренером Джошуа по силовой и общей физической подготовке более 10 лет. Айоделе, также известный как Латц, являлся личным тренером Энтони. Оба были близкими друзьями экс-чемпиона.