Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион по боксу из России Батыргазиев приостановил карьеру

Россиянин в своем последнем поединке 2 июля потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде и потеряв титул временного чемпиона WBA.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РБК Спорт

Российский боксер, олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев принял решение приостановить карьеру. Об этом 27-летний спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий», — написал Батыргазиев.

По словам Батыргазиева, первое поражение в карьере заставило его взглянуть на многие вещи по-другому. «Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах», — добавил боксер.

Батыргазиев отметил, что со спортом не прощается и остается действующим боксером. «Но сейчас вся моя работа вне его. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю “до свидания”, — заключил боксер.

Батыргазиев — чемпион Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. На профессиональном ринге с 2020 года провел 13 поединков (12 побед).

В начале июля Батыргазиев потерпел первое поражение в карьере, уступив британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде на турнире в Стамбуле и потеряв титул временного чемпиона WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг).