Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

В июле Пол был включен в рейтинг тяжелого веса WBA и расположился на 14-й позиции. Всего на его счету с 2020 года 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.