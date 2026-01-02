Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) удалила из рейтинга тяжелого веса американского блогера Джейка Пола, следует из информации на сайте организации.
В декабре Пол проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде. После боя Пол опубликовал рентгеновский снимок сломанной в двух местах челюсти.
В июле Пол был включен в рейтинг тяжелого веса WBA и расположился на 14-й позиции. Всего на его счету с 2020 года 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
