Джонсон — о матчмейкинге UFC: «MMA — не спорт»

«Обычно, когда спортсмен находится на самой длинной победной серии в дивизионе, он должен быть главным претендентом, верно? Потому я всегда говорю, что MMA — не спорт», — сказал Джонсон.
Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски — Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет».
Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами».
