Двалишвили выложил картинку с Чимаевым, Махачевым, Перейрой и Уайтом

«В этой удивительной жизни я побеждаю». Двалишвили подвел итоги 2025 года.
Майкл Биспинг: «Мерабу стоит взять паузу. Дать Яну подраться с Умаром, а потом встретиться с победителем».
Биография Мераба Двалишвили: карьера и личная жизнь бойца UFC
Среди легковесов UFC иногда бывает сложно выделить явного лидера дивизиона. За несколько лет пояс поменял четырёх владельцев. Действующим его обладателем с недавнего времени является грузинский боец Мераб Двалишвили. Расскажем о биографии спортсмена, который в солидном для бойца возрасте вошёл в элиту единоборств.Читать дальше