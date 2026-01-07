Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джукембаев отреагировал на свой бой с нокаутёром из Узбекистана

Казахстанский боксёр первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (24−1, 17 КО) отреагировал предстоящий бой с Шохжахоном Эргашевым (26−2, 23 КО) из Узбекистана, передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Джукембаев опубликовал в соцсетях постер к поединку, сопроводив его символами флагов Казахстана, Узбекистана и боксерской перчатки.

Сам бой Джукембаев — Эргашев состоится 9 мая на «Хумо-Арене» в Ташкенте (Узбекистан).

32-летний Джукембаев большую часть карьеры провёл в Канаде, но последние три года он был США, где он тренировался в лагере Теренса Кроуфорда.
Последний бой казахстанец провёл 5 апреля в Астане (Казахстан), где победил решением судей британца Кейна Гарднера (18−5, 7 КО).

34-летний Эргашев в основном бился в США и России. Два последних боя узбекистанец провёл на родине — 4 января в Самарканде нокаутировал ноунейма из Индии.

Добавим, что у Джукембаева и Эргашева есть общий соперник — это действующий чемпион WBC Субриэль Матиас (23−2, 22 КО). И оба проиграли пуэрториканцу досрочно.

У Джукембаева отказались от продолжения поединка — после восьмого раунда (в 2021 году), а у Эргашева — после шестого (20203). В бою с казахстанцем Матиас ещё не был чемпионом мира, а против узбекистанца он защищал титул IBF.