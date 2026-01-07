Джукембаев отреагировал на свой бой с нокаутёром из Узбекистана

Джукембаев опубликовал в соцсетях постер к поединку, сопроводив его символами флагов Казахстана, Узбекистана и боксерской перчатки.
Сам бой Джукембаев — Эргашев состоится 9 мая на «Хумо-Арене» в Ташкенте (Узбекистан).
32-летний Джукембаев большую часть карьеры провёл в Канаде, но последние три года он был США, где он тренировался в лагере Теренса Кроуфорда.
Последний бой казахстанец провёл 5 апреля в Астане (Казахстан), где победил решением судей британца Кейна Гарднера (18−5, 7 КО).
34-летний Эргашев в основном бился в США и России. Два последних боя узбекистанец провёл на родине — 4 января в Самарканде нокаутировал ноунейма из Индии.
Добавим, что у Джукембаева и Эргашева есть общий соперник — это действующий чемпион WBC Субриэль Матиас (23−2, 22 КО). И оба проиграли пуэрториканцу досрочно.
У Джукембаева отказались от продолжения поединка — после восьмого раунда (в 2021 году), а у Эргашева — после шестого (20203). В бою с казахстанцем Матиас ещё не был чемпионом мира, а против узбекистанца он защищал титул IBF.