Еркебулан Токтар высказался о бое с Данияром Елеусиновым

"Данияр очень чётко разделяет чёрное и белое. С точки зрения денег — это интересно, заработать можно. А вот в плане спорта — нет. Есть ведь спортивный интерес, когда важно понять, кто сильнее. Он прямо говорит, что для него такого интереса здесь нет, потому что он объективно сильнее. И на это не стоит обижаться — у меня такая же позиция.