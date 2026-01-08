Стал известен следующий соперник Бивола

Бивол в августе перенес операцию на спине, этот бой станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).