Стал известен следующий соперник Бивола

Отмечается, что поединок, в котором Бивол будет защищать титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе, пройдет в марте или апреле. В скором времени россиянин в Киргизии начнет подготовку к бою.
Бивол в августе перенес операцию на спине, этот бой станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.