Вскрыта вторая допинг-проба Жанибека Алимханулы

Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы казахстанского боксёра выявил наличие запрещённого вещества. В связи с этим был отменён его объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары (32−3−3, 19 KO).