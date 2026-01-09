Вскрыта вторая допинг-проба Жанибека Алимханулы

«Ну что, проба B вскрыта. Будем в молитвах, народ Казахстана. Ждём результаты», — написал спортивный функционер в соцсетях.
Контекст ситуации
Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы казахстанского боксёра выявил наличие запрещённого вещества. В связи с этим был отменён его объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары (32−3−3, 19 KO).
Что дальше?
После обнародования результатов пробы A команда Алимханулы инициировала процедуру вскрытия пробы B. Эта процедура была запланирована на 9 января, и теперь остаётся дождаться официального заключения антидопинговых служб.
Результаты повторного анализа станут ключевыми для дальнейшей карьеры Жанибека Алимханулы и определят его спортивное будущее, а также судьбу потенциальных чемпионских боёв и титулов.