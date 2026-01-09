Дисквалификация или карьера: в команде Алимханулы выступили по допинговому делу

«Многие боксёрские аналитики и некоторые болельщики думают, что это крест на карьере Жанибека, что он больше не сможет достичь никаких целей. Бывают команды, которые после одной трудности отчаиваются. Бывают боксёры и спортсмены, которые ломаются. Но мы не такие. Нас испытания и трудности делают сильными. Жанибеку сейчас 33 года. Смотрите, Кроуфорд победил Канело в 38 лет. Усик в том же возрасте хорошо выглядит. У нас всё впереди. На этом ничего не заканчивается. Мы только начинаем. Мы соберём все четыре титула. И Жанибек будет первым абсолютным чемпионом мира из Казахстана», — заявил Султан.