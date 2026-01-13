Назван единственный боксер, способный победить Усика: «Стилистически абсолютно неудобен»

Усик провел 24 боя на профессиональном ринге и одержал 24 победы.
"Усик — величайший боксер всех времен, но я не думаю, что он исключительно хорош в ближнем бою. В боксе это называется средняя дистанция. Так вот я не думаю, что Усик хорош на средней дистанции.
Мы видели, что Энтони Джошуа и Дэниел Дюбуа не смогли ничего противопоставить Усику. Но я думаю, что Агит Кабайел — единственный человек, который может победить Александра. Стилистически он абсолютно неудобен Усику. Он единственный тяжеловес на планете, который может так подобраться к Усику, чтобы победить его", — заявил Аллен на своем ютуб-канале.
33-летний немец Агит Кабайел провел 27 боев в профессиональном боксе и одержал 27 побед.