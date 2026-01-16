Официально объявлена дата возвращения Канело: известны подробности

О своём возвращении 35-летний мексиканский боксер объявил во время встречи с Турки аль Аш-Шейхом, главой Управления по делам развлечений Саудовской Аравии.
По словам Турки, на кону предстоящего поединка будет стоять титул чемпиона мира. Шоу пройдёт в Эр-Рияде в формате «Мексика против остального мира» и станет дебютным для промоутерской компании Канело — Canelo Promotions.
В своём последнем поединке 13 сентября он уступил решением судей Теренсу Кроуфорду, который поднялся на две весовые категории и забрал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
В конце 2025 года Кроуфорд завершил карьеру с непобежденным рекордом 42−0 (31 КО), а в контракте на бой с Канело не предусматривался реванш. После поражения мексиканский чемпион перенёс операцию на плечо.