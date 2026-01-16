Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП со смертельным исходом

Утром 29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. В результате аварии погибли два близких друга боксера — Сина Гами и Латиф Айоделе. Отделавшийся травмами Джошуа был госпитализирован в нигерийском Лагосе, его выписали из больницы 31 декабря.