Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Цзю: «Я абсолютно уверен, что Зерафа просто сбежал»

Российско-австралийский боксер Никита Цзю высказался об остановке боя против австралийца Майкла Зерафы на вечере бокса в Брисбене (Австралия).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Сегодня, 16 ноября, поединок Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся после жалоб Майкла на зрения в результате столкновения с соперником.

«Сбежал ли Зерафа? Я абсолютно в этом уверен. Я думаю, он недооценил меня. И когда увидел, что у него рассечение, начал паниковать. У него нет силы духа, он просто вышел из игры. Как только он чуть-чуть почувствовал боль, то сразу начал искать выход из положения», — заявил Цзю на пресс-конференции.

Рекорд Никиты Цзю остался неизменным — 11 боев в профессиональном боксе и 11 побед.