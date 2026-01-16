Никита Цзю: «Я абсолютно уверен, что Зерафа просто сбежал»

Сегодня, 16 ноября, поединок Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся после жалоб Майкла на зрения в результате столкновения с соперником.
«Сбежал ли Зерафа? Я абсолютно в этом уверен. Я думаю, он недооценил меня. И когда увидел, что у него рассечение, начал паниковать. У него нет силы духа, он просто вышел из игры. Как только он чуть-чуть почувствовал боль, то сразу начал искать выход из положения», — заявил Цзю на пресс-конференции.
Рекорд Никиты Цзю остался неизменным — 11 боев в профессиональном боксе и 11 побед.