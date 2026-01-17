Представлен обновленный топ-10 лучших боксеров мира

Экспертная шкала построена по принципу убывания: лидер списка получает максимальные десять баллов, спортсмен, расположившийся на второй строчке, — девять, а далее очки распределяются по нисходящей системе. Такой формат позволяет наглядно определить текущий баланс сил в мировом боксе.