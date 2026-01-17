Ричмонд
Представлен обновленный топ-10 лучших боксеров мира

Авторитетное американское издание ESPN опубликовало свежую версию рейтинга лучших боксёров планеты вне зависимости от весовой категории, сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Возглавляет список украинец Александр Усик. Японец Наоя Иноуэ идет на втором месте, а замыкает топ-3 российский боксер Дмитрий Бивол.

Экспертная шкала построена по принципу убывания: лидер списка получает максимальные десять баллов, спортсмен, расположившийся на второй строчке, — девять, а далее очки распределяются по нисходящей системе. Такой формат позволяет наглядно определить текущий баланс сил в мировом боксе.

Обновлённый рейтинг сильнейших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN по состоянию на 17 января:

  1. Александр Усик (24−0).
  2. Наоя Иноуэ (32−0).
  3. Дмитрий Бивол (24−1).
  4. Джесси Родригес (23−0).
  5. Артур Бетербиев (21−1).
  6. Дэвид Бенавидес (31−0).
  7. Шакур Стивенсон (24−0).
  8. Дзюнто Накатани (32−0).
  9. Девин Хейни (33−0).
  10. Теофимо Лопес-младший (22−1).