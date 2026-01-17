Усик в процентах оценил шансы Владимира Кличко вернуться на ринг: «Посмотрел бы реванш с Фьюри»

Ранее 49-летний Кличко говорил о планах стать самым возрастным чемпионом мира в истории бокса.
— Недавно в сети появились кадры тренировок Владимира Кличко. Возможен ли его реванш с Фьюри?
— Я бы с огромным удовольствием посмотрел этот реванш. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя.
— А если завтра Владимир позвонит тебе и, как раньше это сделал Джошуа, захочет поработать с твоей командой в Гандии?
— Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз, — заявил Усик в интервью Ready To Fight.
Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в 2017 году, когда проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.