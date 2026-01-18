Перейра намекнул на бой с Джонсом

Напомним, Алекс Перейра — чемпион полутяжелого веса UFC. Джон Джонс — экс-чемпион полутяжелой и тяжелой категорий.
Уайт — о бое Джонс — Перейра: «Был бы отличный бой. Но могу ли я рассчитывать на Джонса?».
Джон Джонс: «Если вы действительно узнаете Кормье, то поймете, что он настоящий псих. Я много раз пытался с ним помириться, но ему выгодно быть моим врагом».
Узнать больше по теме
Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше