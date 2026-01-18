Ричмонд
Джонс — Перейре: «Будь осторожен со своими желаниями»

Джон Джонс отреагировал на вызов Алекса Перейры.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Я победил многих легенд из твоей страны. Было бы неплохо добавить и тебя в этот список. Будь осторожен со своими желаниями», — сказал Джонс.

«С кем хотите увидеть мой следующий бой?» Анкалаев опубликовал первый пост после поражения от Перейры.

Уайт — о бое Джонс — Перейра: «Был бы отличный бой. Но могу ли я рассчитывать на Джонса?».

Узнать больше по теме
Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.
