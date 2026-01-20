Ричмонд
Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: известен результат пробы В

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков подтвердил наличие положительной допинг-пробы у чемпиона мира по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17−0, 12 KO) и сообщил, что сейчас ведётся разбирательство, чтобы выяснить, принимал ли спортсмен запрещённое вещество осознанно или оно попало в организм случайно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kazinform.

Источник: AP 2024

На данный момент боксёр временно отстранён от участия во всех поединках до окончания разбирательства.

«Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34-х листах, да проба В подтвердила (наличие допинга у Алимханулы — прим. ред). Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса (с его участием) проходил в Астане, где с нашей санкции был проведен вечер бокса. Вопрос сейчас стоит в том, осознанно ли он это принимал, либо как это попало в его организм. Вот здесь вопрос пока стоит так», — заявил президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков.

Напомним, в начале декабря стало известно, что допинг-проба A Алимханулы дала положительный результат на запрещённое вещество. В результате был отменён его объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32−3−3, 19 KO).

После обнародования данных теста команда боксёра настояла на вскрытии пробы B — процедура состоялась 9 января.

Итоги проверки станут определяющими для дальнейшей карьеры Алимханулы — они повлияют на его чемпионский статус и перспективы проведения будущих титульных боёв.