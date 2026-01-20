Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: известен результат пробы В

«Недавно пришла заключительная экспертиза от VADA из Америки на 34-х листах, да проба В подтвердила (наличие допинга у Алимханулы — прим. ред). Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса (с его участием) проходил в Астане, где с нашей санкции был проведен вечер бокса. Вопрос сейчас стоит в том, осознанно ли он это принимал, либо как это попало в его организм. Вот здесь вопрос пока стоит так», — заявил президент КФПБ Рахимжан Ерденбеков.