Появилось заявление Серика Сапиева после инцидента в Караганде

«Касательно ситуации, которая разворачивается в соцсетях и СМИ. Я государственный служащий и при исполнении своих обязанностей соблюдаю этику госслужащего. С детства тренеры меня воспитывали не применять силу вне ринга. Я прекрасно оцениваю свои силы, знаю, что несу ответственность за все свои действия. Поэтому я и не ведусь на провокации. Вопрос исчерпан и закрыт», — написал Сапиев в соцсетях.