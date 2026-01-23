Появилось заявление Серика Сапиева после инцидента в Караганде

Ранее сообщалось, что Сапиев якобы был избит собственным заместителем, а конфликт предположительно произошёл 21 января на территории областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.
«Касательно ситуации, которая разворачивается в соцсетях и СМИ. Я государственный служащий и при исполнении своих обязанностей соблюдаю этику госслужащего. С детства тренеры меня воспитывали не применять силу вне ринга. Я прекрасно оцениваю свои силы, знаю, что несу ответственность за все свои действия. Поэтому я и не ведусь на провокации. Вопрос исчерпан и закрыт», — написал Сапиев в соцсетях.
Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана.
Даурен Есимханов — титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.